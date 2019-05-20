В Ростове-на-Дону начались продажи квартир в новом кластере экорайона «Вересаево»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-20T13:19:07+03:00

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Жилье в экорайоне «Вересаево», который строит группа компаний «ЮгСтройИнвест», вызывает у ростовчан большой интерес. На сегодня в микрорайоне возводится 6 домов, 2 подземных паркинга и детсад на 300 мест. А на днях застройщик объявил о старте продаж квартир в литерах 4/1 и 4/2.

- Только на старте продаж 4-го кластера экорайона «Вересаево» действуют уникальные условия на приобретение квартир, - рассказала заместитель начальника отдела продаж «ЮгСтройИнвест-Дон» Юлия Русина.- Мы предоставляем скидку до 3000 рублей с каждого квадратного метра. Покупая квартиру, вы можете сэкономить до трехсот тысяч рублей!

Экорайон «Вересаево» — второй масштабный проект застройщика в Ростове-на-Дону. В нем предусмотрено 30 домов комфорт-класса, школа на 1434 учащихся, 2 детских садика с яслями на 300 мест каждый. Также запланировано строительство поликлиники с пунктом скорой помощи и спортивно-оздоровительного комплекса, а рядом с «Вересаево» появится большой городской парк.

- Решающим фактором при выборе квартиры для нас стала социальная инфраструктура, - говорит покупатель Юрий Павлюк. - Застройщик заботится о том, чтобы у жителей все было в шаговой доступности.

В новом микрорайоне группа компаний воплотит не только свою традиционную концепцию комплексной застройки, но и создаст уникальное благоустройство. Зеленые скверы, бульвары и аллеи будут окружать жилые дома, что создаст эффект пребывания за городом, притом что до центра можно добраться всего за 15 минут.

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.veresaevo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU