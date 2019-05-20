2019-05-20T15:30:38+03:00
Политика

Имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно в середине октября

Порядок проведения конкурса по выбору главы администрации южной столицы собираются изменить
Александр СТЕПАНОВ
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Место сити-менеджера Ростова-на-Дону вакантно с 23 апреля.Место сити-менеджера Ростова-на-Дону вакантно с 23 апреля.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Во вторник, 21 мая, гордума Ростова-на-Дону соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить дату и новый порядок проведения конкурса по выбору нового главы администрации южной столицы, которой займет кресло градоначальника вместо ушедшего в добровольную отставку чуть меньше месяца назад Виталия Кушнарева.

Как следует из проекта документов, опубликованных на официальном портале мэрии, первое заседание конкурсной комиссии состоится 23 сентября — тогда же, в течение пяти рабочих дней, будет происходить прием заявок от претендентов.

Одну половину членов комиссии делегирует городская дума, вторую — губернатор Ростовской области.

Отбор кандидатов пройдет в два этапа.

На первом им предстоит пройти тестовое задание, в ходе которого нужно будет ответить на вопросы по организации местного самоуправления, муниципальной службе и противодействию коррупции и по теме экономике города, по его градостроительной и дорожной деятельности и ЖКХ. Каждый правильный ответ — один балл.

Затем — собеседование: каждый из прошедших первый тур должен будет выступить с 15-минутным докладом и отразить ключевые направления, которые он намерен развивать в случае избрания.

Дальше, по итогам подсчета набранных баллов, комиссия в течение трех дней должна представить кандидатуры на пост градоначальника в думу — на окончательное утверждение: депутатам придется в течение семи дней вновь собраться на заседание и проголосовать и утвердить одного из них.

Таким образом, с учетом того, что конкурс назначается на 11 октября, имя нового сити-менеджера ростовчане узнают во второй половине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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