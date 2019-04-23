"Мне за свою на работу не стыдно": сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку

Совершенно неожиданный поворот приняло нынешнее заседании городской думы: уже после того, как все интересное, что было запланировано рассмотреть, депутаты обсудили - после перерыва, когда прессы в зале уже практически не осталось, глава администрации Виталий Кушнарев объявил о своей добровольной отставке.

- Прошу прекратить полномочия по собственному желанию, - сказал вдруг градоначальник.

По всей видимости, к новости оказались неподготовленными, мягко говоря, большинство тех, кто находился на заседании.

- Вроде бы не первое апреля, - заметил кто-то.

От одного из депутатов прозвучал вопрос о том, будет ли сити-менеджер дорабатывать две недели, как это вообще-то бывает при увольнении «обычных» людей.

Впрочем, нет. Выяснилось, что некоторые все-таки знали о готовящемся объявлении Кушнарева, и уже есть проект решения, в котором указано, что его полномочия прекращаются с 23 апреля — то есть с сегодняшней даты, контракт с ним расторгается, а исполнять обязанности с завтрашнего дня будет первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Виталий Кушнарев поблагодарил депутатов за совместную работу, подчеркнув при этом, что "честно и добросовестно выполнял свои обязанности", свидетельством чему стало награждение его Орденом Дружбы по итогам проведения ЧМ-2018, и отметил также, что к нему нет претензий со стороны губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Решение досрочно уйти в отставку, добавил он, является его личным.

Виталий Кушнарев, напомним, стал вторым градоначальником южной столицы, назначенным на этот пост по новой схеме: его кандидатура была утверждена гордумой, по результатам конкурса, 7 ноября 2016 года, когда незадолго до этого примерно, так же нежданно-негаданно, покинул должность первый сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань, не доработавший до окончания двухлетних полномочий каких-то две недели.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА: КАК КУШНАРЕВ СТАЛ НОВЫМ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ

Изначально о своих претензиях на кресло хозяина главного кабинета на ул. Б. Садовой, 47, заявили восемь человек: первый замглавы администрации Ленинского района города Владимир Островский, экс-прокурор Октябрьского района южной столицы, ставший адвокатом Евгений Беркович, сразу двое заместителей глав муниципалитетов - Александр Мулько из Багаевского района и Анатолий Глушков из Шахт, депутат гордумы Геннадий Рябоконов, атаман Всевеликого войска Донского и глава Региональной корпорации развития РО и на тот момент еще экс-замгубернатора Виктор Гончаров (позже он вернулся в облправительство, став первым замом), министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев, а также бизнесвумен Елена Петрова (но последнюю "сняла с пробега" конкурсная комиссия из-за того, что она уже достигла предельного для госслужбы возраста).

На первом этапе конкурса комиссия рассматривала документы от кандидатов, а на втором был предметный разговор с ними: претенденты представляли свои программы, отвечали на вопросы и проходили тестирование.

Ожидалось, что основная борьба развернется между Гончаровым и Кушнаревым — двумя людьми из команды губернатора Василия Голубева, но Виктор Гончаров забрал документы еще до второго заседания комиссии.

И к финишной прямой вышли двое, набравших максимальное количество баллов по итогам рассмотрения их кандидатур: Виталий Кушнарев и Геннадий Рябоконов.

В итоге конкурсная комиссия объявила победителем Виталия Кушнарева, которому на тот момент был 41 год.

БИОГРАФИЯ ВИТАЛИЯ КУШНАРЕВА

Виталий Кушнарев родился 1 мая 1975 года. Он уроженец Тацинского района.

Выпускник Новочеркасского политеха (горный инженер, затем экономист-менеджер), некоторое время трудился на шахте в родном районе, затем стал чиновником — возглавил группу по инвестициям в администрации Белой Калитвы, потом занимался реструктуризацией угольной промышленности, а через некоторое время был назначен руководителем отдела промышленности и строительства Белокалитвенского района.

А когда Василий Голубев возглавил донской регион, он был назначен, практически сразу, сначала помощником губернатора, через год его повысили до первого замруководителя аппарата правительства Ростовской области в ранге управделами. В феврале 2014-го Виталий Кушнарев стал министром транспорта региона.

МНЕНИЯ: ПОЧЕМУ КУШНАРЕВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ УЙТИ В ОТСТАВКУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

- Ситуация, на самом деле, странная и чем-то напоминает то, что было с предшественником Виталия Васильевича на посту сити-менеджера Сергеем Горбанем, - говорит директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов. - Тот ведь, если вспомнить, тоже не собирался изначально в отставку, а потом - раз, ушел в отпуск и не вернулся уже в кабинет. Кушнарев вышел из отпуска 19-го апреля, то есть буквально на днях. И вот сейчас, через несколько дней, он объявляет о своей отставке, хотя ему предстояло поработать еще аж до новых выборов в гордуму - значит, полтора года. Возможно, он сам не предполагал, что ему придется сделать это именно сегодня. Главная проблема в том, что он, по сути, не довел до логического завершения своих, в общем-то, верных начинаний - ну и то, как эти реформы, за которые он взялся, происходили. Я имею в виду и изменение транспортной системы, сопровождавшееся скандалами и недовольством горожан, и темы с мусорной реформой - то же самое.

- Кушнареву, по большому счету, пришлось держать удар и отвечать или за то, что начинал не он, или за то, на что он повлиять и не мог, - полагает известный ростовский политолог Александр Джадов. - Это и обманутые дольщики, и тот же пожар на Театральной площади, и затянувшийся ремонт на Станиславского перед ЧМ, и вот недавно совсем - скандал с арестом архитекторов, включая главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Плюс проблемы с командой: как работать, если кругом ошибки. Почему это случилось сейчас? Давайте не будем забывать, что на следующий год предстоят выборы губернатора Ростовской области, а у Кушнарева в городе, где четверть населения региона проживает, - шлейф неприятных моментов. Поэтому ему проще уйти сейчас, чем позже. Было принято, я полагают, волевое решение. Не исключено, что на смену Виталию Васильевичу придет крупный управленец - возможно, и монополий. Посмотрим.

- Для "посвященных" отставка сити-менеджера сюрпризом не стала, - утверждает депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов. - Она была ожидаемой, поскольку накопилась целая масса нерешенных проблем - с транспортом, гололедом, мусором. А был выбран такой момент - в ходе заседания гордумы, потому что регион, образно говоря, копирует то, как делает федеральный центр с руководителями субъектов РФ. Сейчас - удобное время. Возможные кандидаты? Должен быть хороший хозяйственник, управленец - и с опытом работы в муниципалитете, хотя таковых уже мало осталось.