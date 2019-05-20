2019-05-20T18:12:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли: на федеральной трассе «Дон» легковушка врезалась в фуру

Автоинспекторы начали проверку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварииМесто аварииФото: ГУ МВД России по РО
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В понедельник, 20 мая, на федеральной трассе «Дон» произошла авария со смертельным исходом.

- Около 13:30 в Красносулинском районе водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль «Даф», - пояснили в УГИБДД Ростовской области.

Удар был такой силы, что два человека - водитель и пассажирка - скончались до приезда скорой, еще двоих (35-летнюю женщину и двухлетнего ребенка) доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в марте на дороге между хутором Усьман, поселком Веселый и Сальском произошла авария, в которой погибли три человека. На достаточно свободной трассе на скорости лоб в лоб столкнулись "Лада" и Kia. Удар был такой силы, что машины разбросало по обочинам, сильнее всего пострадала иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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