Новый стадион на левом берегу Дона передадут в собственность Ростовской области к осени

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-22T15:06:01+03:00

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Стадион «Ростов Арена» будет передан в собственность донского региона ближе к осени. Как сообщил на заседании правительства министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, до 1 июля, Минспорт планирует рассчитаться со своими подрядчиками, после чего закрыть все акты выполненных работ.

- Там три имущественных комплекса, которые мы должны принять: первый, это ИТ-инфраструктура, которая была создана для проведения ЧМ-2018. Оно уже демонтировано и хранится на складе, - цитирует «Дон-24» Самвела Аракеляна. - Нам передали полный пакет документов, и до 1 июня должны принять эту инфраструктуру. На временные сооруженные помещения пока документацию не получили, но в течение июня получим.

Уже известно, что стадион будет использован не только для проведения спортивных мероприятий, но и культурно-досуговых. Напомним, официально он был открыт в мае прошлого года. Строительство обошлось в 18 миллиардов 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU