Ростов-на-Дону и Анапу соединит электропоезд "Ласточка"

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-24T09:48:32+03:00

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В конце лета "РЖД" планируют запустить скоростные "Ласточки" маршрутом "Ростов-на-Дону - Анапа - Новороссийск". Как рассказал журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов, это станет возможным в августе, когда железнодорожники завершат электрификацию участка до Анапы.

Добавим, что этот курортный город традиционно пользуется большим спросом у российских туристов, желающих бюджетно отдохнуть на море. А "Ласточка" - это современные электрички, популярные у пассажиров за свою скорость. Сейчас они курсируют из Ростова в Краснодар, Новороссийск (не через Анапу), Туапсе, Кисловодск.

Напомним, ранее ростовский видеограф своим роликом превратил Анапу в Ибицу. Его работа меняет представление отдыхающих о российском курорте.

ИСТОЧНИК KP.RU