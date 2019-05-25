В Новочеркасске жители переплатили 300 тысяч рублей за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-25T09:37:38+03:00

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В Новочеркасске надзорное ведомство проверило местного оператора, который вывозит мусор и выяснило, что жители переплачивали за коммунальную услугу.

Как оказалось, постановлением регионального Министерства ЖКХ утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, но не предусмотрено математическое округление промежуточных чисел.

- ООО «ЭКОГРАД-Н» при установлении платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО по частному сектору в зоне деятельности регионального оператора осуществлял математическое округление чисел в большую сторону, что противоречило установленным нормативам накопления ТКО на человека в год, - говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области.

Так, для частных домов применялся тариф – 3,12 м3/год (вместо утвержденных 3,06 м3/год), что привело к увеличенному начислению платы. После представления прокуратуры абонентам, которые переплатили, сделали перерасчет (с октября 2018 по апрель 2019 года) в общей сумме более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU