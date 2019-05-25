В Таганроге потушили крупный пожар на заброшенном заводе

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-25T15:07:50+03:00

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Три часа понадобилось спасателям Таганрога, чтобы потушить крупный пожар на улице Конторской, где загорелось здание бывшего кожевенного завода.

- В тушении участвовали 36 человек, которые задействовали 12 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Локализовать огонь удалось в 11:54, а ликвидировать в 13:17. Причина пожара пока устанавливается.

Напомним, предприятие было основано еще в 1853 году, долгие годы здесь производили кожу для обуви, пока в 2017 году завод не был объявлен банкротом.

К слову, неделю назад в Таганроге горело заброшенное здание бывшего хлебзавода. Пожар тушили около двух часов, примерная площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU