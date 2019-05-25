Пляж в парке «Левобережный» вновь не вошел в число официальных

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-25T17:16:10+03:00

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В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание, которое было посвящено подготовке пляжей города к купальному сезону. С наступлением лета традиционно в донской столице откроется два муниципальных пляжа: на острове Зеленый и в парке «Дружба».

Так, эти места отдыха и купания оборудовали всем необходимым: завезли песок, очистили дно, провели обследование воды, организовали работу спасательных вышек и так далее. Что касается пляжа на левом берегу, который раньше считался главным городском, а сейчас там располагается парк «Левобережный», то пока «место отдыха не является разрешенным для купания, однако, данный вопрос прорабатывается».

С 1 июня свои двери для школьников готовы открыть 73 лагеря дневного пребывания, которые оборудованы на базе учебных заведений и располагаются на территории города Ростова. Они оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха детей, весь персонал прошел обучение и готов приступить к работе, - сообщила начальник управления образования города Виктория Чернышова.

ИСТОЧНИК KP.RU