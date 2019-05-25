В Таганроге пьяный 20-летний парень угнал у друга машину
В Таганроге под следствием оказался местный 20-летний парень, у которого, несмотря на возраст, уже есть судимость за избиение человека. Согласно официальной версии, он угнал машину у своего друга и собутыльника.
- Обратился местный житель с заявлением об угоне его машины ВАЗ-2115, - рассказали в правоохранительных органах. - На поиск похищенного автомобиля были ориентированы все патрулирующие наряды полиции.
Сотрудники ДПС в ходе несения службы удалось остановить разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился 20-летний подозреваемый. Как оказалось, дома у заявителя молодые люди распивали алкоголь, после того, как потерпевший ушел спать, злоумышленник решил продолжить застолье и съездить в магазин. Проснувшись от звука двигателя своего авто, хозяин позвонил в полицию.
По факту угона возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU