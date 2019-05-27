"Давай, брат!": в Ростове-на-Дону подросток прыгнул в реку с высоты пятого этажа

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-27T10:54:42+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают ролик, снятый школьниками на берегу Дона. Ребята зафиксировали на видео, как их друг прыгнул в реку с вышки в районе Державинского переулка. Высоту оценили в 13-15 метров, это примерно с пятиэтажный дом. (видео 18+)

- Давай, брат! Мы в тебя не верим, но ты сможешь! - кричали друзья смелому парню перед прыжком.

И он выполнил задуманное, хотя и "отсушил" себе руки, как говорят дети за кадром. Судя по их репликам, подросток уже не первый раз исполняет подобный трюк.

В комментариях под роликом одни ростовчане сразу раскритиковали поступок юного эктремала, а другие заявили, что это еще маленькая высота, мол, они в детстве прыгали и с 30, и с 60 метров. Дело, правда, было в селе, а не в городе. Точнее, в заполненных водой карьерах, которые часто встречаются в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU