2019-05-27T13:38:39+03:00
Происшествия

Ростовский дрифт: трамвай сошел с рельсов на 14-ой Линии

Вагон перекрыл проезжую часть
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"Фото с места ДТП из группы ВК "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"
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Сегодня утром, 27 мая, в Ростове на 14-ой Линии произошло ЧП: трамвай № 10 "Сельмаш - площадь Мичурина" сошел с рельсов. Вагон развернуло, и он перекрыл практически всю проезжую часть, задев при этом легковой автомобиль ВАЗ-2114. Фотографии с места происшествия появились в социальной сети. О пострадавших не сообщается. На 14-ой Линии в результате аварии образовалась внушительная пробка.

В комментариях местные жители пишут, что на этом участке рельсов частенько сходят трамваи, однако привести дорогу в порядок у чиновников руки не доходят. Многие ростовчане отмечают, что в аварию попал старый трамвай, который давно пора списать.

Пользователи социальных сетей шутят, что водитель трамвая решил заняться дрифтом, и ему это удалось даже на рельсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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