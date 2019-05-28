В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-28T13:29:54+03:00

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Зоопарк Ростова-на-Дону сообщил хорошую новость. У семейства такин-мишми родился малыш. Это случилось почти три недели назад, все это время специалисты следили за девочкой, а сообщить решили после того, как убедились в полноценном развитии краснокнижной красавицы.

- В 2018 году мы уже радовались рождению девочки, которую назвали Агата. В этом году тоже радуемся, - говорится сообщении зоопарка.

Специалисты говорят, что такин-мишми обитают в труднодоступных местах. Населяют горные леса с подлеском из рододендрона и бамбука. Это один из самых наименее изученных видов диких копытных.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU