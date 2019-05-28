2019-05-28T13:29:54+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми

Малышка уже гуляет с мамой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Малышка уже гуляет с мамой. Фото: зоопарк Ростова-на-ДонуМалышка уже гуляет с мамой. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Зоопарк Ростова-на-Дону сообщил хорошую новость. У семейства такин-мишми родился малыш. Это случилось почти три недели назад, все это время специалисты следили за девочкой, а сообщить решили после того, как убедились в полноценном развитии краснокнижной красавицы.

- В 2018 году мы уже радовались рождению девочки, которую назвали Агата. В этом году тоже радуемся, - говорится сообщении зоопарка.

Специалисты говорят, что такин-мишми обитают в труднодоступных местах. Населяют горные леса с подлеском из рододендрона и бамбука. Это один из самых наименее изученных видов диких копытных.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону во время пожара эвакуировали жильцов десятиэтажки
В Таганроге опять произошел провал коллектора
В Ростове-на-Дону прошли научные бои уже ставшего легендой «Турнира трех наук»
Условия выгоднее, сервис лучше: ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней
Жительница Ростовской области получила маткапитал за вымышленного ребенка
Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах
В Ростове-на-Дону на четыре месяца ограничат движение по Западному мосту
В Ростовской области выпускной по русскому языку сдают 39 тысяч девятиклассников
В Таганроге задержали мужчину, который украл десять электродвигателей
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего водителя скорой
Отключение света 29 мая 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
Институт компьютерных технологий и безопасности ЮФУ поздравляет и приглашает к себе выпускников-2019
Ростовчане сфотографировали молнию, осветившую небо на закате
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Для Ростова-на-Дону закупят еще десяток автобусов на 80 миллионов рублей
Ростовская область выделит полтора миллиарда рублей на 54 спортивных объекта
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ