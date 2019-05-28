2019-05-28T17:05:03+03:00
Общество

Гранатомет - десять тысяч рублей: Росгвардия предлагает жителям Ростовской области сдать оружие за деньги

Правоохранители не будут преследовать за добровольную сдачу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снаряды времен войны - 500 рублей за штуку.Снаряды времен войны - 500 рублей за штуку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Росгвардия распространила официальное обращение к жителям Ростовской области по поводу оружия, которое хранится незаконно. Правоохранители напомнили, что добровольная сдача предусматривает не только освобождение от уголовной и административной ответственности, но и денежное вознаграждение.

В частности, за добровольно сданный пистолет и револьвер предусмотрено пять тысяч рублей, автомат и пулемет - восемь тысяч.

- Вознаграждение за боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд) – 500 рублей за штуку, - говорится в обращении Росгвардии. Чтобы сдать оружие, надо обратиться в территориальные органы внутренних дел Ростовской области по месту жительства.

ВАЖНО!

Размеры вознаграждения:

* Пистолет, револьвер – 5000 руб. * Автомат, пулемет – 8000 руб. * Винтовка, карабин – 5000 руб. * Охотничье гладкоствольное ружье – 2000 руб. *Газовый пистолет (револьвер), огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного и иностранного производства – 500 руб. *Самодельное стреляющее устройство – 1000 руб. * Взрывчатое вещество – 10 руб. за 1 грамм * Средство взрывания – 100 руб. за 1 штуку. * Боевая граната – 5000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону три подруги до смерти забили знакомого
«Горячая мама»: Подписчики обсуждают фото Виктории Лопыревой в купальнике
«Справа ананасы побольше»: Известная пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото с подругой на пляже
В Ростове-на-Дону сроки подачи горячей воды в центре и на Западном сдвинулись
В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают провалившийся асфальт на улице Содружества
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали пять попугаев Ара и Какаду
В Ростове-на-Дону во время пожара эвакуировали жильцов десятиэтажки
В Таганроге опять произошел провал коллектора
В Ростове-на-Дону прошли научные бои уже ставшего легендой «Турнира трех наук»
Условия выгоднее, сервис лучше: ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней
В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми
Жительница Ростовской области получила маткапитал за вымышленного ребенка
Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах
В Ростове-на-Дону на четыре месяца ограничат движение по Западному мосту
В Ростовской области выпускной по русскому языку сдают 39 тысяч девятиклассников
В Таганроге задержали мужчину, который украл десять электродвигателей
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего водителя скорой
Отключение света 29 мая 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
Институт компьютерных технологий и безопасности ЮФУ поздравляет и приглашает к себе выпускников-2019
Ростовчане сфотографировали молнию, осветившую небо на закате
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Для Ростова-на-Дону закупят еще десяток автобусов на 80 миллионов рублей
Ростовская область выделит полтора миллиарда рублей на 54 спортивных объекта
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ