Гранатомет - десять тысяч рублей: Росгвардия предлагает жителям Ростовской области сдать оружие за деньги

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-28T17:05:03+03:00

Правоохранители не будут преследовать за добровольную сдачу

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Росгвардия распространила официальное обращение к жителям Ростовской области по поводу оружия, которое хранится незаконно. Правоохранители напомнили, что добровольная сдача предусматривает не только освобождение от уголовной и административной ответственности, но и денежное вознаграждение.

В частности, за добровольно сданный пистолет и револьвер предусмотрено пять тысяч рублей, автомат и пулемет - восемь тысяч.

- Вознаграждение за боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд) – 500 рублей за штуку, - говорится в обращении Росгвардии. Чтобы сдать оружие, надо обратиться в территориальные органы внутренних дел Ростовской области по месту жительства.

ВАЖНО!

Размеры вознаграждения:

* Пистолет, револьвер – 5000 руб. * Автомат, пулемет – 8000 руб. * Винтовка, карабин – 5000 руб. * Охотничье гладкоствольное ружье – 2000 руб. *Газовый пистолет (револьвер), огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного и иностранного производства – 500 руб. *Самодельное стреляющее устройство – 1000 руб. * Взрывчатое вещество – 10 руб. за 1 грамм * Средство взрывания – 100 руб. за 1 штуку. * Боевая граната – 5000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU