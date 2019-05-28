В Ростове-на-Дону сроки подачи горячей воды в центре и на Западном сдвинулись

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-28T17:27:05+03:00

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В Ростове-на-Дону почти неделю жители центра города и Западного жилого массива сидели без горячей воды, начиная с 13 мая 2019 года. Причина - гидравлические испытания на теплосетях. И вот, когда воду должны были, наконец, включить, в домах многих горожан она так и не появилась. Причина - порывы на теплосетях: при их заполнении были выявлены крупные дефекты. Говорят, что теперь их должны устранить к концу месяца - до 30 мая. Коммунальщики объясняют, что сроки сдвинулись еще и потому, что в их работу вмешалась и непогода - из-за сильных ливней работы не велись, зато сейчас устраняют аварийные ситуации ведут сразу девять аварийных бригад.

А еще в мэрии города озвучили телефоны, по которым нужно звонить, чтобы сообщить о порыве на улице, или выяснить точную дату устранения неполадок для каждого конкретного адреса.

КОНКРЕТНО

Где были выявлены крупные дефекты:

- в районе жилого дома № 19 по пр. Коммунистический на подающем и обратном трубопроводах, диаметром Д=500 мм;

- в районе жилого дома № 76 по ул. 2-я Краснодарская на подающем и обратном трубопроводах, диаметром Д=500мм;

- в районе жилого дома № 226 по пр. Стачки;

- в районе жилого дома № 84 по ул. Содружества.

В центральной части города:

- по ул. Катаева, 7 подающий трубопровод диаметром Д=1000 мм;

- ул. Варфоломеева, 215, диаметром 700 мм;

- ул. Малюгиной, 238, диаметром 500 мм.

АЛЛО!

Куда звонить:

- ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;

- АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

ВАЖНО

Объединенные диспетчерские службы районов города:

Ворошиловский район: (863) 235-11-11

Октябрьский район: (863) 245-03-45

Пролетарский район: (863) 251-66-65, (863) 320-05-20

Первомайский район: (863) 252-31-32

Кировский район: (863) 262-05-63

Железнодорожный район: (863) 222-45-70

Советский район: (863) 222-69-03Ленинский район: (863) 240-20-07

ИСТОЧНИК KP.RU