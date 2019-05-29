ФК "Ростов" покинули гендиректор и тренер

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-29T16:59:22+03:00

Валерий Карпин пока остается на своей должности

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб "Ростов" официально заявил о двух сотрудниках, покинувших его ряды.

Первый - Константин Волосов, занимавший пост генерального директора клуба с октября 2017 года. Ранее он был финансовым директором команды.

- Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба, – уверен, впереди! - сказал он.

Второе - Александр Маслов. старший тренер молодежного состава клуба. Он, кстати, сам выступал за "желто-синих" с 1993 по 1997 и с 2002 по 2004 годы. В общей сложности сыграл за "Ростов" 188 матчей и является рекордсменом клуба как по количеству забитых мячей в чемпионатах России за всю историю команды — 97, так и по количеству мячей забитых за один сезон — 23.

Клуб и его уже бывшие сотрудники благодарили друг друга за годы совместной работы и взаимно пожелали дальнейших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU