Донские власти потратят на достройку проблемных домов 770 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-29T17:16:19+03:00

Деньги выделят уже в этой году

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В текущем году на завершение строительства домов-долгостроев в Ростовской области направят 770 миллионов рублей, сообщил региональный министр строительства Сергей Куц. Речь идет о многоквартирных зданиях с высокой степенью строительной готовности.

Чиновник напомнил об изменениях, внесенных в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства».

– Теперь появилась возможность предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение проблемных объектов к инженерным сетям. Стало возможным изъятие органом местного самоуправления земельного участка у недобросовестного застройщика. Кроме того, муниципалитетам позволено самостоятельно определять, какие проблемные дома невозможно достроить, в том числе с господдержкой, - перечислил Куц.

Для решение проблемы правительство области сотрудничает с крупными инвесторами. Застройщикам без проведения торгов дают в аренду земельные участки, а они предоставляют обманутым дольщикам жилые помещения в иных новостройках. Благодаря работе с одним из таких инвесторов, с начала текущего года 79 людям уже вручили ключи от новых квартир. Еще 449 ростовских семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, также будут также обеспечены жильем в третьем квартале 2019 года. обещают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU