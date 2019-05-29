2019-05-29T17:16:19+03:00
Общество

Донские власти потратят на достройку проблемных домов 770 миллионов рублей

Деньги выделят уже в этой году
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Донским властям пора принимать усиленные меры для решения проблемы долгостроев.Донским властям пора принимать усиленные меры для решения проблемы долгостроев.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

В текущем году на завершение строительства домов-долгостроев в Ростовской области направят 770 миллионов рублей, сообщил региональный министр строительства Сергей Куц. Речь идет о многоквартирных зданиях с высокой степенью строительной готовности.

Чиновник напомнил об изменениях, внесенных в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства».

– Теперь появилась возможность предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение проблемных объектов к инженерным сетям. Стало возможным изъятие органом местного самоуправления земельного участка у недобросовестного застройщика. Кроме того, муниципалитетам позволено самостоятельно определять, какие проблемные дома невозможно достроить, в том числе с господдержкой, - перечислил Куц.

Для решение проблемы правительство области сотрудничает с крупными инвесторами. Застройщикам без проведения торгов дают в аренду земельные участки, а они предоставляют обманутым дольщикам жилые помещения в иных новостройках. Благодаря работе с одним из таких инвесторов, с начала текущего года 79 людям уже вручили ключи от новых квартир. Еще 449 ростовских семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, также будут также обеспечены жильем в третьем квартале 2019 года. обещают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовского блогера Гаспара Авакяна, обвиненного в вымогательстве денег у полицейских, отправили в СИЗО на два месяца
ФК "Ростов" покинули гендиректор и тренер
В Ростове-на-Дону на двух улицах ограничат движение пешеходов
В Ростовскую области пытались ввести контрабандой 12,5 тысячи сигарет
В Шахтах местный житель устроил подкоп, чтобы вынести из гаража инструменты
Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оседлала единорога
В Ростовской области ВТБ нарастил портфель средств VIP-клиентов
В Ростове-на-Дону собаку забыли в камере хранения супермаркета
«Тело моей мечты»: Подписчики комментируют видео «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из спортзала
«Красивая очень, Диме повезло!»: Поклонники обсуждают фото третьей жены футболиста Тарасова
«Вот это ананасы»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сменила верх купальника на фрукты
В Ростове-на-Дону пройдет месяц льготной стерилизации кошек и котов