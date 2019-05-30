Донское МЧС: во время купального сезона у водоемов будут дежурить более 400 сотрудников

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-30T09:51:34+03:00

Спасатели будут дежурить на всех пляжах, которые получили разрешение на открытие Фото: ГУ МЧС России по РО

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В Ростовской области во время купального сезона у водоемов будут дежурить свыше 400 сотрудников МЧС. Как сообщил на прошедшей пресс-конференции начальник ведомства Вячеслав Бутко, планируют задействовать около 168 плавательных средств и 75 единиц автомобильной техники.

- Официально купальный сезон откроется 1 июня, - пояснил руководитель регионального МЧС. - На сегодняшний день на водоемах области уже зафиксировано пять происшествий, при которых погибло девять человек, в том числе ребенок. Спасателям удалось выручить из беды 15 человек.

В местах массового отдыха на водоемах, где нет спасательных подразделений, планируется создать 12 мобильных групп от муниципальных образований.

mchs_rostov Скоро открытие купального сезона! Соблюдайте правила безопасности на воде

В период летней оздоровительной кампании откроется 855 лагерей отдыха. Сейчас их готовность к приему детей проверяют сотрудники регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU