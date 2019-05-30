2019-05-30T18:47:20+03:00
Общество

«Ананасы съедены, перешли на советские бублики?»: Подписчики обсуждают фото спортсменки Юлии Ефимовой со спасательным кругом

Фанаты просят еще свежих фото с фруктами
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты просят еще свежих фото с фруктами. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Фанаты просят еще свежих фото с фруктами. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова обескуражила поклонников своим новым снимком, который опубликовала на своей страничке в социальных сетях. На нем она стоит в вечернем платье на фоне бассейна и со спасательным кругом.

- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, - подписала Ефимова фотокарточку, за что получила больше восьми тысяч лайков.

- Юля, ваш Инстаграм можно смотреть бесконечно, - сделал комплимент спортсменке один из поклонников.

- Если будут такие спасатели, то тонущих может стать больше, - заигрывает с пловчихой второй.

pryanya93pryanya93
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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Но были и те, кто напомнил Юлии ее экстравагантное фото с ананасами вместо верха от купальника.

- Ананасы съедены, перешли на советские бублики? - пошутил кто-то из болельщиков.

- Повторить фотку, но с кокосами! - чуть ли не потребовал другой.

- Девушка хороша, но безумная смесь вечернего платья со средствами спасения и заглушками на ушах в бассейне несколько обескураживает, - честно признался еще один.

Остальные же Интернет-пользователи советуют Юлии не забывать про тренировки и желают новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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