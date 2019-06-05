2019-06-05T14:25:12+03:00
Общество

«Очень круто!» Ростовская художница нарисовала Екатерину Варнаву из Comedy Club

Молодая ростовчанка рисует портреты знаменитостей, а потом вручает их им в качестве презента
ГОШЕВ Игорь
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Молодая ростовчанка рисует портреты знаменитостей, а потом вручает их им в качестве презента. Фото: Инстаграм Натальи Устименко.Молодая ростовчанка рисует портреты знаменитостей, а потом вручает их им в качестве презента. Фото: Инстаграм Натальи Устименко.
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У ростовчанки Натальи Устименко наготове очередной шедевр, которым она порадовала своих поклонников. На этот раз она нарисовала Екатерину Варнаву из знаменитого шоу Comedy Club.

- Красивые люди - моя слабость, подписала свою работу художница, признавшись, что писать звезду для нее было одним удовольствием.

К слову, ростовчанка нередко рисует знаменитостей, в числе ее самых известных звезд шоу-бизнеса такие певицы, как Ольга Бузова и Анна Седокова. Девушка признается, что рисует только тех, кого считает по-настоящему красивыми.

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Красивые люди - моя слабость
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Она пишет два портрета, один из которых вручает звезде, а второй приберегает для собственной выставки. Сейчас в ее коллекции уже несколько десятков работ, из которых легко составить виртуальный гала-концерт. А самая ее большая мечта встретиться с репером Тимати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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