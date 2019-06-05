«Сильно, но волшебно!»: Поклонники в восторге от фото с конем беременной жены Ивана Новосельцева

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-05T15:39:53+03:00

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В Инстаграм супруги футболиста питерского «Зенита» (сейчас он играет за ФК «Ростов») Ивана Новосельцева каждый день сотни поддерживающих комментариев. Это случилось после того, как Катерина заявила «о предательстве близкого человека». А позже пояснила журналистам: речь о том, что купленное в браке имущество якобы принадлежит не ей - законной жене. За разъяснениями беременная Новосельцева отправилась в суд, а пока идут слушания делится с подписчиками своими переживаниями прямо в Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, которое вызвало сотни лайков. На нем Катерина стоит рядом со скакуном. Под снимком она изложила свою позицию, которую сопроводила хэштегом #женщинаимеетправосказать.

novoseltseva_katerina Как долго женщина может молчать? Долго.

- Мне было непросто открыться миру и рассказать в деталях очень личную историю, - призналась молодая женщина. - Мне и сейчас непросто говорить. Ведь я всегда обрегала свою семью от сплетен, хотела, чтобы муж чувствовал себя спокойно и уверенно, не отвлекался от карьеры, рос, достигал вершин... Но молчать в данной ситуации- значит, проглотить обиду, остаться униженной и предать себя! А это против человеческой природы. Это разрушает.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека

А после этого добавила:

- И пусть мне очень трудно, но я продолжу говорить и поддерживать своим примером тех женщин, которые тоже нуждаются в правде и смелости открыто говорить.

Подписчики оставили не только слова поддержки, были и такие комплименты: «Какая ты красивая, Катюша» и «Сильно, но волшебно!»

novoseltseva_katerina Смотрю в даль и думаю о приближении Нового Года

ИСТОЧНИК KP.RU