Звезда Playboy подтвердила, что ей предложили работу в мэрии Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-05T17:17:43+03:00

Но между фотосессиями в стиле «ню» и плотного графика у нее пока нет времени ответить

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Звезда Playboy Мария Лиман прокомментировала информацию, которая вот уже несколько часов гуляют по Интернету. Одна из политических партий, якобы предложила ей кресло в местной администрации. По их виденью красотка в стиле «ню» могла бы возглавить один из отделов, а число ее подписчиков в Инстаграм - их больше полумиллиона, помогли бы существенно сэкономить городской бюджет. Сама Мария Лиман подтвердила газете «Комсомольская правда-Ростов», что такое предложение ей действительно поступило на официальном бланке партии.

liman_maria Для любителей перед сном поиграть в саранчу

- Я сейчас нахожусь на обучении в Лондоне, - рассказала в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» Мария Лиман. - А о предложении узнала сначала из Инстаграм, когда мне начали писать все мои подписчики: они буквально обрушили мне директ. И тогда я заглянула на почту, там действительно было такое письмо. Я до сих пор не могу понять: это какая-то шутка или нет. Я, конечно, не совсем понимаю, как это будет выглядеть, если я сейчас нахожусь в Лондоне и не живу в Ростове-на-Дону. Более того, я живу по большей части в Москве. А с сентября планирую поехать учиться в Америку. Я, честно, никогда не думала над тем, чтобы совместить свою жизнь с политической деятельностью. Поэтому даже не знаю, что ответить на предложение. Мне кажется, что это просто кто-то пошутил.

liman_maria Я люблю мечтать

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ИСТОЧНИК KP.RU