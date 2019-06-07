2019-06-07T10:58:24+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов

Выясняем, какая погода 8-9 июня 2019 в Ростове-на-Дону на выходные
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода 8-9 июня 2019 в Ростове-на-Дону на выходные.Выясняем, какая погода 8-9 июня 2019 в Ростове-на-Дону на выходные.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов. Если верить прогнозам метеорологов, погода в ближайшие дни не преподнесет сюрпризов ростовчанам.

Так, еще в пятницу, 7 июня, ожидается до плюс 29 градусов выше нуля. Ветер обещают восточный, его скорость составит до 13 метров в секунду. В субботу, 8 июня, от 25 до 30 градусов со знаком плюс. Ветер чуть поутихнет, будет солнечно, но без осадков.

В воскресенье, 9 июня, с утра возможны осадки, но маловероятны. Температура воздуха в дневные часы от 24 до 32 градусов выше нуля. Жара продолжится и на будущей неделе, осадков не обещают.

Напомним, отключение горячей воды в Ростове-на-Дону планируется с 17 июня: Северный, Темерник и район проспекта Ленина. Известно, что добрая половина города будет вынуждена греть воду в кастрюльках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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