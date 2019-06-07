Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов. Если верить прогнозам метеорологов, погода в ближайшие дни не преподнесет сюрпризов ростовчанам.
Так, еще в пятницу, 7 июня, ожидается до плюс 29 градусов выше нуля. Ветер обещают восточный, его скорость составит до 13 метров в секунду. В субботу, 8 июня, от 25 до 30 градусов со знаком плюс. Ветер чуть поутихнет, будет солнечно, но без осадков.
В воскресенье, 9 июня, с утра возможны осадки, но маловероятны. Температура воздуха в дневные часы от 24 до 32 градусов выше нуля. Жара продолжится и на будущей неделе, осадков не обещают.
Напомним, отключение горячей воды в Ростове-на-Дону планируется с 17 июня: Северный, Темерник и район проспекта Ленина. Известно, что добрая половина города будет вынуждена греть воду в кастрюльках.
ИСТОЧНИК KP.RU