В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-07T11:26:25+03:00

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В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор экс-директору филиала правовой академии Министерства юстиции РФ, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

- Судом установлено, что подсудимый в период с сентября 2007 года по август 2016 года за счет прибыли образовательного учреждения, полученной от приносящей доход деятельности, незаконно обучал 39 студентов, ранее принятых для обучения на коммерческой основе, - пояснили в генеральной прокуратуре в Южном федеральном округе. - В результате ущерб, причиненный образовательному учреждению превысил 4,4 млн. рублей.

Руководителя признали виновным, но колонии ему удалось избежать. Суд назначил ему наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU