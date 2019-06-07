В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обманул предпринимателя на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-07T15:09:33+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 32-летний мужчина, которого считают причастным к мошенничеству. Заявление на него написал бизнесмен. Потерпевший пояснил стражам порядка, что после приобретения нежилого помещения столкнулся с необходимостью увеличить электрическую мощность.

- Через знакомых он познакомился со злоумышленником, который представился работником энергетической компании и за определенную плату предложил помощь в оформлении необходимых документов, - пояснили правоохранители.

Вскоре предприниматель получил на руки бумаги, передал требуемую сумму (600 тысяч рублей), вот только потом выяснилось, что документы оказались поддельными. Мужчина попытался поговорить с исполнителем, но тот перестал выходить на связь. Полицейским удалось его найти и доставить в отдел. На время расследования уголовного дела по факту мошенничества фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU