В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком
В Белокалитвинском районе, в одном из хуторов Ильинского сельского поселения, произошел шокирующий случай. Шестилетний ребенок стал жертвой сексуальных домогательств со стороны местных подростков.
Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, сейчас в отношении одного из них, 15-летнего Игоря Иванова (имя изменено – прим. ред.), возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Но пострадавший уверяет, что в оргии принимали участие еще трое местных ребят возрастом от 10 до 13 лет.
— По словам свидетелей – двух девочек, гулявших в тот день рядом с местом происшествия, четверо ребят силой затащили потерпевшего в лесополосу, в которой все и произошло, - прокомментировал собеседник издания.
Вернувшись домой, ребенок обо всем рассказал родителям, а те написали заявление в полицию. Материалы уголовного дела уже передали в следком.
ИСТОЧНИК KP.RU