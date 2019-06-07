В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-07T16:35:07+03:00

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В Белокалитвинском районе, в одном из хуторов Ильинского сельского поселения, произошел шокирующий случай. Шестилетний ребенок стал жертвой сексуальных домогательств со стороны местных подростков.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, сейчас в отношении одного из них, 15-летнего Игоря Иванова (имя изменено – прим. ред.), возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Но пострадавший уверяет, что в оргии принимали участие еще трое местных ребят возрастом от 10 до 13 лет.

— По словам свидетелей – двух девочек, гулявших в тот день рядом с местом происшествия, четверо ребят силой затащили потерпевшего в лесополосу, в которой все и произошло, - прокомментировал собеседник издания.

Вернувшись домой, ребенок обо всем рассказал родителям, а те написали заявление в полицию. Материалы уголовного дела уже передали в следком.

ИСТОЧНИК KP.RU