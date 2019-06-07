2019-06-07T17:41:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на ряде улиц запретят остановку и стоянку автомобилей

Причина - необходимость увеличения пропускной способности улиц
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
На ряде улиц Ростова запретят останавливатьсяНа ряде улиц Ростова запретят останавливаться
Изменить размер текста:

Департамент автомобильных дорог города распространил официальное обращение к жителям с предупреждением о запрете остановки и стоянки автомобилей на ряде улиц. В частности, с 29 июня нельзя будет оставить машину по улице Тибетской (от переулка 1-й Кольский до Бугский).

- Также запрещена остановка транспортных средств по улице Суворова, 18, - говорится в сообщении.

В администрации города объясняют свое решение «проведением мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения».

И еще одна новость: с 25 июня по 31 августа будет проходить реконструкция канализационного коллектора по улице Нариманова (от переулка Бориславский до Бодрой), из-за чего участок переведут в одностороннее движение в восточном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны
В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обманул предпринимателя на 600 тысяч рублей
«Удачи тебе, ангел белокурый!»: Поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой неоднозначно восприняли ее выход из декрета
«Нереальное фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотоотчет со своей пробежки
«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса
«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху
В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России
Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей