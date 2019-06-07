В Ростове-на-Дону на ряде улиц запретят остановку и стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-07T17:41:50+03:00

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Департамент автомобильных дорог города распространил официальное обращение к жителям с предупреждением о запрете остановки и стоянки автомобилей на ряде улиц. В частности, с 29 июня нельзя будет оставить машину по улице Тибетской (от переулка 1-й Кольский до Бугский).

- Также запрещена остановка транспортных средств по улице Суворова, 18, - говорится в сообщении.

В администрации города объясняют свое решение «проведением мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения».

И еще одна новость: с 25 июня по 31 августа будет проходить реконструкция канализационного коллектора по улице Нариманова (от переулка Бориславский до Бодрой), из-за чего участок переведут в одностороннее движение в восточном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU