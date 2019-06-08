В Ростове-на-Дону на Вятской фура насмерть сбила 80-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-08T18:36:50+03:00

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В Ростове-на-Дону в субботу, 8 июня, произошло еще одно ЧП со смертельным исходом. Фото дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, появились в социальных сетях.

Известно, что авария случилась на улице Вятской в донской столице около полудня. Возле дома под номером 98 фура сбила пожилого мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

Говорят, что приехавшие на место медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Травмы, которые получил мужчина оказались несовместимыми с жизнью. 80-летний пенсионер скончался до их приезда.

В Интернете пишут, что люди в этом месте постоянно перебегают проезжую часть, происходит это даже сейчас, несмотря на трагедию.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой дознаватели выяснят все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU