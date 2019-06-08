2019-06-08T18:46:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хозяина сгоревшей квартиры на Западном увезли в больницу

Пожар случился утром на Коммунистическом
ГОШЕВ Игорь
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Около 10:30 утра в Ростове-на-Дону в многоэтажном жилом доме загорелась квартира.Около 10:30 утра в Ростове-на-Дону в многоэтажном жилом доме загорелась квартира.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В субботу, 8 июня, около 10:30 утра в городе Ростове-на-Дону в многоэтажном жилом доме загорелась квартира. ЧП произошло на проспекте Коммунистическом, что в Западном жилом массиве.

Известно, что в огне пострадал хозяин жилья - 46-летний мужчина. Пострадавший получил ожог руки и отравление продуктами горения. Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", ростовчанина почти сразу же доставили в ожоговое отделение одной из местных больниц. Там же и сообщили, что у мужчины состояние "средней степени тяжести".

Теперь сотрудникам МЧС предстоит провести проверку и выяснить, что стало причиной возгорания, а также установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне, 7 июня, огнеборцам пришлось тушить пожар в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты. Там также пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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