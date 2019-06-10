В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-10T17:53:56+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о вынесении приговора бывшему начальнику территориального отделения почтовой связи Каменоломненского почтамта. Женщину признали виновной в хищении денежных средств в крупном размере.

- Судом установлено, что подсудимая с декабря 2017 года по июль 2018 года вносила в книгу и дневники учета денежные средств, принятых от населения на оплату коммунальных услуг, заведомо ложные сведения об их остатке, - говорится в сообщении прокуратуры.

Имея доступ к кассе, она прикарманила 300 тысяч рублей, принадлежащих почтамту. Во время расследования женщина признала себя виновной. Приговор - два года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU