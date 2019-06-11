«Как можно быть такой шикарной?!»: Фото третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова в купальнике обсуждают поклонники

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-11T11:26:49+03:00

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова шлет солнечный привет из Турции. Спортсмен вместе с мамой, женой и маленькой дочкой отдыхает сейчас на заграничном курорте. В перерывах между семейной идиллией Анастасия Тарасова балует поклонников пляжными образами. Вот и на этот раз ее очередной купальник вызвал у подписчиков бурю восторга.

Одна из причин в том, что меньше года Анастасия впервые стала матерью, но быстро восстановилась после родов. Многие хотят выведать секрет: как снова сделать так, чтобы живот стал плоским? Ведь на всех фото фигура у Анастасии - загляденье. А потому и комплименты сыпятся как из рога изобилия: «Как можно быть такой шикарной?!», «Красавица и еще очень добрая скромная девушка», «Анастасия, наконец, красивый купальник», «Вам идут красивые и эффектные вещи», «Хотим видеть Вас всегда в таком виде!», «Естественная красота», «Очень красивая фигура: вы наверно сладкое вообще не кушаете?» и «Самая необычная и нежная девушка».

kostenko.94 Посылаю вам солнечный привет из Турции

Но не обошлось и без ложки дегтя. Были такие комментарии: «Настя, что-то ты совсем не загорелая» и «В таком купальнике фотографироваться только в сухом иначе вся красота прилипнет».

ИСТОЧНИК KP.RU