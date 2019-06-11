В аэропорту Платов полицейские сняли с рейса пьяную женщину

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-11T13:07:52+03:00

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В аэропорту Платов шумиху подняла пьяная пассажирка. Полицейские на транспорте вынуждены были снять 34-летнюю москвичку с рейса.

Как рассказали в УТ МВД по СКФО, сигнал поступил от экипажа рейса Ростов-на-Дону - Москва об неадекватном поведении одной из пассажиров. Женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, было отказано в перелете.

Полицейские доставили ее в отдел, где в отношении москвички составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщине грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Уголовным делом закончилась проверка прокуратурой дебоша, который устроил гражданина Израиля и Украины на борту рейса Ростов - Тель-Авив. Сотрудники надзорного ведомства просмотрели видео, опубликованное в Интернете, и пришли к выводу, что хулиган должен понести ответственность за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU