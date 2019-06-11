2019-06-11T13:07:52+03:00
Общество

В аэропорту Платов полицейские сняли с рейса пьяную женщину

В отношении хулиганки составили протокол
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Платове сняли женщину с рейсаВ Платове сняли женщину с рейсаФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В аэропорту Платов шумиху подняла пьяная пассажирка. Полицейские на транспорте вынуждены были снять 34-летнюю москвичку с рейса.

Как рассказали в УТ МВД по СКФО, сигнал поступил от экипажа рейса Ростов-на-Дону - Москва об неадекватном поведении одной из пассажиров. Женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, было отказано в перелете.

Полицейские доставили ее в отдел, где в отношении москвички составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщине грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Уголовным делом закончилась проверка прокуратурой дебоша, который устроил гражданина Израиля и Украины на борту рейса Ростов - Тель-Авив. Сотрудники надзорного ведомства просмотрели видео, опубликованное в Интернете, и пришли к выводу, что хулиган должен понести ответственность за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Домохозяйка из Ростовской области стала миллионером, выиграв квартиру
Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июня 2019: где и когда
Самую сексуальную блондинку России Викторию Лопыреву назвали «Мисс женского Чемпионата Мира по футболу-2019»
«Суперсемейка»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала, как отметила День рождения одного из своих сыновей
«И пусть весь мир подождет»: Жена тренера ФК «Ростов» поздравила мужа с двухлетним юбилеем семьи
"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
«Боже, какая же вы красивая!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом
«Как можно быть такой шикарной?!»: Фото третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова в купальнике обсуждают поклонники
В Ростовской области ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
Как выбрать детскую мебель: готовимся к учебному году заранее
В Ростове-на-Дону укрепят берега ручья за 65 миллионов рублей
До конце года в Ростовской области отремонтируют 189 дорог
В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды
В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице
В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента