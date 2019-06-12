В Багаевском районе с базы отдыха украли два лодочных мотора и бензопилу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-12T15:23:44+03:00

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В Багаевском районе местные полицейские раскрыли кражу с базы отдыха. Как рассказали владельцы, обратившись в отдел внутренних дел с заявлением, неизвестный стащил два лодочных мотора и бензопилу. Они оценили ущерб в 150 тысяч рублей. Стражи порядка достаточно быстро вычислили злоумышленника.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 38-летнего подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление, - пояснили в полиции.

Мужчина работал сторожем на базе отдыха, при случае, воспользовавшись удобным моментом, он украл два лодочных мотора и бензопилу. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард, а деньги успел потратить до задержания.

Теперь он фигурант уголовного дела, на время расследования которого ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU