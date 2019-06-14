В Ростовской области загорелись два дома
Пожару присвоили второй ранг сложности
Пожарные справились с огнем за часФото: "КП" Архив
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Сегодня, 14 июня, в 16.00, в Волгодонске произошел серьезный пожар. В переулке Мирный вспыхнул один частный дом. Вскоре пламя перекинулось на второй коттедж.
— Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
С пожаром справились за час. С огнем боролись 28 спасателей. На месте работали восемь спецмашин. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU