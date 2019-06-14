2019-06-14T17:43:23+03:00
Происшествия

В Ростовской области загорелись два дома

Пожару присвоили второй ранг сложности
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Пожарные справились с огнем за часПожарные справились с огнем за часФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 июня, в 16.00, в Волгодонске произошел серьезный пожар. В переулке Мирный вспыхнул один частный дом. Вскоре пламя перекинулось на второй коттедж.

— Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

С пожаром справились за час. С огнем боролись 28 спасателей. На месте работали восемь спецмашин. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей
Стало известно название нового кладбища Ростова-на-Дону
«Пробили голову и выбросили в мусорный бак»: В Шахтах волонтеры спасают собаку
В Ростовской области детские лагеря оштрафовали на сто тысяч рублей
«Красная шапочка уже не та»: Ростовчане обсуждают фото ростовчанки с ведром на голове
«Фестиваль реки Дон» 15 июня 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий
«Марфа Васильевна из Ростова»: Хейтеры раскритиковали новую прическу «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Ты сломала систему»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала о своем любимом городе
«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне
«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 13-летняя Анастасия Гришичкина
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону с 1 июля 2019: где и когда
Ростовские таможенники задержали контрабанду пиломатериалов на 77 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о субсидиях на коммуналку
Отключение света в Ростове-на-Дону 16-17 июня 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону опасаются роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией
ЛЕТО В «ОПТИК ЧУЕВ»: акция «День медика», конкурс «Люди в черном», промокоды и другие подарки!
В Ростовской области оператор «112» принял семимиллионый вызов
Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира