В Ростовской области загорелись два дома

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-14T17:43:23+03:00

Пожарные справились с огнем за час Фото: "КП" Архив

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Сегодня, 14 июня, в 16.00, в Волгодонске произошел серьезный пожар. В переулке Мирный вспыхнул один частный дом. Вскоре пламя перекинулось на второй коттедж.

— Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

С пожаром справились за час. С огнем боролись 28 спасателей. На месте работали восемь спецмашин. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU