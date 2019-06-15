Отель-долгострой Sheraton в Ростове-на-Дону вновь попробуют пустить с молотка

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-15T16:44:58+03:00

Отель начинали строить еще в 2008-м, но за одиннадцать лет так и не смогли завершить это дело. Фото: СУ-130.

Несколько месяцев желающих приобрести за 1,1 млрд рублей эту махину из металла и стекла на пр. Сиверса не нашлось

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Городские власти исключили недостроенный отель Sheraton из перечня инвестпроектов Ростова-на-Дону, где он фигурировал как «Проект реконструкции незавершенного строительства бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой».

И его вновь попробуют выставить на торги, чтобы решить, наконец, судьбу этой громадины из стекла и бетона, возведенной напротив ж/д и автовокзалов, которая должна была стать 5-звездочной гостиницей и принимать вип-гостей ЧМ-2018, но так и не была достроена, оставшись маячить своими двадцатью этажами на виду у всех приезжающих в административный центр ЮФО.

Какую сумму обозначат для потенциальных покупателей сейчас — пока не известно, но за 1,1 млрд рублей в предыдущий раз, на последних торгах в феврале этого года, желающих приобрести его нашлось. И учитывая, что впервые, когда этот недо-Sheraton пытались продать с молотка, весной 2017-го, его оценивали почти в 6 млрд рублей, затем запрос снизили вдвое, потом — еще.

Ранее проект был исключен из программы подготовки к ЧМ-2018, затем - из "Сотни губернаторских инвестпроектов".

ИСТОЧНИК KP.RU