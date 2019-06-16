2019-06-16T08:53:39+03:00
Общество

Пропал ребенок: в Ростове-на-Дону разыскивают 9-летнего мальчика

Школьника ищут полиция и волонтеры
Илья БОГОМОЛОВ
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Разыскивается Артем Шипилов, 2009 года рождения.Разыскивается Артем Шипилов, 2009 года рождения.Фото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростова разыскивает 9-летнего мальчика, который ушел из дома 14 июня и не вернулся домой. Заявление подано стражам порядка в ОП Ворошиловского района. Пропал Артем Шипилов. Приметы: на вид ему 10-12 лет, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы русые, прямые, с челкой. Мальчик был одет в синие шорты с желтыми вставками, светлую майку и темные босоножки.

В поискам мальчика подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг". Пока они только распространяют ориентировки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-863-249-43-20, 8-929-802-27-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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