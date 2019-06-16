19 июня в Ростове-на-Дону взвоют сирены

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-16T09:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 19 июня, в Ростове прозвучит сирена или, как говорят в городской администрации, будет проведена тренировка включения автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Сигнал учебной тревоги прозвучит с 11:20 до 11:40.

Услышав его, горожане должны включить телевизор на один из каналов с местным вещанием или поймать любую радиостанцию. Там им передадут учебное сообщение.

- Граждане, будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения, - передает Управление по делам ГО и ЧС. - Помните! Умелые и оперативные действия – гарантия вашей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU