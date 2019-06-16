2019-06-16T12:44:30+03:00
Общество

124 ростовчанина не могут выехать за границу из-за долгов по арендной плате

Чиновники советуют оплачивать аренду своевременно, чтобы не сорвать отпуск
Илья БОГОМОЛОВ
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Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону отчитался о проводимой работе по снижению уровня задолженности по арендной плате за использование земельных участков. Чиновники рассказали, одной из действенных мер в данном вопросе является ограничение возможности выезда должников за границу.

В частности с 1 января по 1 июня 2019 года судебные приставы вынесли 124 постановления об ограничении выезда таковых должников за пределы Российской Федерации сроком на шесть месяцев.

- Временное ограничение действует до момента погашения задолженности по арендной плате за использование земельных участков, либо истечения шестимесячного срока, - пояснили в ДИЗО. - После оплаты денежных средств судебным приставом-исполнителем направляются уведомления о снятии ограничения в государственные организации, срок получения документов Федеральной миграционной службой и ФСБ составляет не менее трех недель. Для выезда из страны должнику необходимо дождаться подтверждения уведомления от ФССП о снятии запрета. Во избежание возможных неудобств в период отпусков рекомендуем оплачивать арендную плату своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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