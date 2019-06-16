"Стиль - Ростовская пустошь": жители южной столицы возмущены уходом за левым берегом Дона

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-16T13:11:10+03:00

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Ростовчане обсуждают в социальной сети фотографии, сделанные 15 июня на аллее возле стадиона "Ростов-Арена" на левом берегу Дона. Автор снимков возмутился состоянием этой территории.

- Просто какое-то запустение! На газонах растет бурьян, трава высохшая, деревья, которые стоили не одну тысячу рублей, засыхают, а некоторые уже засохли. Все это не косится, не поливается, нет никакого ухода за территорией. А ведь прошел только год с чемпионата мира! Что получается - деньги на ветер? - написал он.

- Это ландшафтный дизайн. Стиль - Ростовская пустошь, - иронизировал один из комментаторов.

- А люди зачем-то в Припять едут на экскурсию. А надо всего лишь по ростовским паркам погулять... - добавил другой.

Практически все горожане сошлись во мнении, что деньги на благоустройство ушли куда-то не туда. Напомним, в эти дни в Ростове стоит жара до +35 градусов, по области объявлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU