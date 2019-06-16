2019-06-16T19:47:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскали 9-летнего мальчика, который два дня не возвращался домой

Родителям ребенка грозит административная ответственность
Илья БОГОМОЛОВ
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Пропавший мальчик найден.Пропавший мальчик найден.Фото: ГУ МВД России по РО
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Ростовские полицейские совместно с волонтерами «Лиза-Алерт Юг» нашли 9-летнего мальчика, который пропал еще 14 июня. Ребенок доставлен в отдел полиции, он цел и невредим, жертвой преступления не становился.

- Родители школьника будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, с ними будет проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных инцидентов, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

Известно, что в пятницу мальчик ушел из дома и не вернулся. Мать, которая не смогла отыскать его самостоятельно, обратилась в полицию. Сегодня ночью, 16 числа, стражи порядка распространили ориентировку на ребенка. К поискам подключились волонтеры, которым удалось заметить пропавшего на улице. В своем сообществе в социальной сети они выложили фото с найденным школьником. Они же сообщили о том, что нашлась живой и 13-летняя девочка, которую объявляли в розыск днем, 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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