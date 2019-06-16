В Ростовской области ожидаются дожди и сильный ветер

16 Июнь 22:48 2019-06-16T22:48:28+03:00

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Сегодня вечером, 16 июня, сотрудники МЧС разослали жителям Ростовской области сообщение об экстренном предупреждении. В нем говорится, что до конца суток 16 июня, а также ночью и утром 17 июня местами на территории донского региона ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 метров в секунду.

Главное управление МЧС по Ростовской области предостерегают граждан беречь себя. Тем временем, синоптики не предвещают дождя в донской столице в ближайшие сутки. Ветер уже усилился, однако ночь и день понедельника будут ясными, если верить метеорологическим сайтам. В темное время суток температура воздуха опустится до +20 градусов, а затем поднимется до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU