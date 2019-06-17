Как получить кэшбэк до 4000 рублей – расскажут в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-17T17:37:12+03:00

До 28 июня в ООО «Компания БКС» действует выгодная акция для новых клиентов. Участники могут получить до 4000 рублей на инвестиции

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- Сразу несколько бонусов ждет в начале лета наших клиентов: пополнение брокерского счета с карты любого банка без комиссии, кэшбэк от 1000 до 4000 рублей и розыгрыш 100 000 рублей. Начинайте свой инвестиционный путь с приятных накоплений, - прокомментировала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Принять участие в акции очень просто – нужно открыть брокерский счет в приложении «Мой Брокер» или на сайте «БКС Брокер». Процедура займет буквально несколько минут. Далее, чтобы получить кэшбэк, необходимо будет пополнить счет на сумму от 50 000 рублей – в этом случае можно вернуть 1000 рублей. Если же пополнить счет на 100 000 или 200 000 рублей, то кэшбэк вернется в размере 2000 или 4000 рублей соответственно. И еще одним бонусом от «БКС Брокер» станет отсутствие комиссии за пополнение счета.

Также, каждый начинающий с «БКС Брокер» инвестор может принять участие в еженедельном розыгрыше 100 000 рублей – для этого нужно пополнить счет на сумму от 100 000 рублей.

Напомним, что компания «БКС Брокер» входит в состав финансовой группы БКС, которая является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU