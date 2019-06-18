Четыре года измывался над ребенком: жителя Ростовской области задержали за развращение пасынка
Жительница Чертковского района Ростовской области обратилась с заявлением в полицию о том, что ее сына развращает сожитель. По предварительным данным, 36-летний мужчина начал измываться над пасынком в 2015 году, когда мальчику было всего восемь лет.
Действия сексуального характера в отношении ребенка мужчина совершал на протяжении четырех лет, вплоть до этого года, сообщил корреспонденту «Комсомольская правда- Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
О злоумышленнике известно, что он был судим за кражу и страдает умственной отсталостью.
- На него завели дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия», - отметил источник издания.
Ранее мы сообщали, что в Ремонтненском районе Ростовской области расследуется дело о страшном изнасиловании. Жертвой стала инвалид первой группы, которая даже не могла оказать сопротивления своему мучителю. Причем кошмар продолжался на протяжении четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU