Четыре года измывался над ребенком: жителя Ростовской области задержали за развращение пасынка

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-18T15:56:07+03:00

Мужчину взяли под стражу и завели на него дело

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Жительница Чертковского района Ростовской области обратилась с заявлением в полицию о том, что ее сына развращает сожитель. По предварительным данным, 36-летний мужчина начал измываться над пасынком в 2015 году, когда мальчику было всего восемь лет.

Действия сексуального характера в отношении ребенка мужчина совершал на протяжении четырех лет, вплоть до этого года, сообщил корреспонденту «Комсомольская правда- Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

О злоумышленнике известно, что он был судим за кражу и страдает умственной отсталостью.

- На него завели дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия», - отметил источник издания.

Ранее мы сообщали, что в Ремонтненском районе Ростовской области расследуется дело о страшном изнасиловании. Жертвой стала инвалид первой группы, которая даже не могла оказать сопротивления своему мучителю. Причем кошмар продолжался на протяжении четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU