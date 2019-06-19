В Ростовской области 11,4 миллиона рублей заплатили нарушители пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-19T13:35:22+03:00

Известно, что в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды особенно часто возникают возгорания сухой травы, камыша и стерни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общей сложности было составлено больше двух тысяч протоколов

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В Ростовской области нарушители правил пожарной безопасности ответят за свои деяния рублем. Известно, что сначала года на Дону уже были составлены больше двух тысяч таких протоколов. Львиная доля из них на должностных лиц, на юрлиц и граждан — 575 и 288 соответственно. Общая сумма штрафов при этот составила больше 11,4 миллиона рублей, которые уже оплачены. Об этом сообщил директор Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РО Сергей Панов.

Известно, что в дни жаркой и ветреной погоды особенно часто возникают возгорания сухой травы, камыша и стерни. Именно поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры на природе, не поджигать сухую траву и камыш.

К слову, на этой неделе на Дону дождей не ожидается.

АЛЛО!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU