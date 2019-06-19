В Ростове-на-Дону водитель автобуса накинулся с кулаками на пассажира
В Интернете обсуждают инцидент, который случился накануне, 18 июня, в донской столице. Как рассказал автор фото автобуса, который он опубликовал в доказательство своих слов, водитель общественного транспорта набросился на пассажира. Причина якобы заключалась в том, что парень не услышал, как его ученическая карта не сработала при прикладывании к валидатору, и прошел в салон.
- Из-за этого водитель начал громко кричать, - пишет в соцсетях очевидец. - Ученик объяснил, что ему не жалко потратить 10 рублей на билет и передал деньги водителю.
В итоге, стычка закончилась дракой. Под постом уже сотни лайков и комментариев.
Некоторые горожане заступаются за водителя и говорят, что оплата проезда — ответственность пассажира. Другие пишут, что водитель, несмотря ни на что, обязан был держать себя в руках.
В городском Департаменте транспорта, в случае любых конфликтных ситуаций, советуют звонить им на горячую линию, чтобы специалисты могли компетентно разобраться и, при необходимости, наказать перевозчика, в том числе рублем.
ИСТОЧНИК KP.RU