В Ростове-на-Дону водитель автобуса накинулся с кулаками на пассажира

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-19T14:37:19+03:00

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В Интернете обсуждают инцидент, который случился накануне, 18 июня, в донской столице. Как рассказал автор фото автобуса, который он опубликовал в доказательство своих слов, водитель общественного транспорта набросился на пассажира. Причина якобы заключалась в том, что парень не услышал, как его ученическая карта не сработала при прикладывании к валидатору, и прошел в салон.

- Из-за этого водитель начал громко кричать, - пишет в соцсетях очевидец. - Ученик объяснил, что ему не жалко потратить 10 рублей на билет и передал деньги водителю.

В итоге, стычка закончилась дракой. Под постом уже сотни лайков и комментариев.

Некоторые горожане заступаются за водителя и говорят, что оплата проезда — ответственность пассажира. Другие пишут, что водитель, несмотря ни на что, обязан был держать себя в руках.

В городском Департаменте транспорта, в случае любых конфликтных ситуаций, советуют звонить им на горячую линию, чтобы специалисты могли компетентно разобраться и, при необходимости, наказать перевозчика, в том числе рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU