2019-06-19T18:05:17+03:00
Общество

Ростовская «глотательница жезла» в купальнике уселась за руль «ГАЗели»

Подписчики пишут, что «все бы бросили свои тачки и пересели на маршрутки»
ГОШЕВ Игорь
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Эпатажная Маша Форт из Ростова-на-Дону вновь удивила подписчиков. Фото: Инстаграм Марии Форт.Эпатажная Маша Форт из Ростова-на-Дону вновь удивила подписчиков. Фото: Инстаграм Марии Форт.
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Эпатажная Маша Форт из Ростова-на-Дону вновь удивила подписчиков своего Инстаграм. Красавица уже давненько открыла летний сезон и радует поклонников фотографиями в бикини. Не так давно она позировала в открытом купальнике на фоне бассейна, после чего пересела в маршрутку. Следующим этапом стало водительское кресло в «ГАЗели».

- Как вам такие водители маршрутки? - написала Мария.

Подписчики ответили с юмором: «Судя по всему маршрутка без кондиционера», «Такие водители то, что надо. Тогда я даже тачку брать не буду, а буду в таких маршрутках гонять всегда», «Однозначно я за! Все бы бросили свои тачки и пересели на маршрутки».

Красавица уже давненько открыла летний сезон и радует поклонников фотографиями в бикини. Фото: Инстаграм Марии Форт.

Красавица уже давненько открыла летний сезон и радует поклонников фотографиями в бикини. Фото: Инстаграм Марии Форт.

Напомним, Мария получила Интернет-известность после того, как попыталась проглотить полицейский жезл ради пластической операции по увеличению груди. Конкурс тот она тогда выиграла. И теперь радует фанатов пышными формами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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