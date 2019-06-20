Василий Голубев прокомментировал жалобу жителей Ростова-на-Дону Владимиру Путину на нехватку соцобъектов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-20T16:12:31+03:00

По словам губернатора, в мкр. Суворовском на самом деле уже есть два детсада, а большая школа откроется в сентябре

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Глава донского региона Василий Голубев прокомментировал жалобу от ростовчан, поступившую на Прямую линию с Владимиром Путиным, в которой люди пожаловались на нехватку социальных объектов в новом микрорайоне Суворовском.

- Вместо школ и садиков, которые планировались изначально, строят высотки, - заявили люди.

- В Суворовском уже есть два детских сада, по 170 мест каждый, а в этом году откроется школа на 1340 мест (как было сказано накануне в ходе заседания гордумы Ростова-на-Дону, это случится к 1 сентября. - прим. ред.), - заявил «Комсомольской правде» Василий Голубев. - На самом деле, ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года там будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест, а также и еще одна школа - на 1,3 тысячи учеников.

Ранее, напомним, "КП" сообщила о реакции губернатора Ростовской области на жалобу президенту на мусорную свалку в селе Покровском.

ИСТОЧНИК KP.RU