В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Автоинспекторы Ростовской области разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне, 19 июня, на трассе «Дон» в Аксайском районе.
- В 16:12 оперативному дежурному поступил звонок о столкновении двух грузовиков, - рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Прибывшие на место аварии спасатели обесточили фуры, а затем при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали зажатого водителя большегруза MAN, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Водитель второго грузовика от медпомощи отказался.
Напомним, в четверг, 20 июня, в Морозовском районе во время движения у автомобиля ВАЗ-2104 лопнуло переднее колесо, машину выбросило на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Погиб пассажир легковушки, водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU