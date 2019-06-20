2019-06-20T16:23:50+03:00
Происшествия

В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварииМесто аварииФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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Автоинспекторы Ростовской области разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне, 19 июня, на трассе «Дон» в Аксайском районе.

- В 16:12 оперативному дежурному поступил звонок о столкновении двух грузовиков, - рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Прибывшие на место аварии спасатели обесточили фуры, а затем при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали зажатого водителя большегруза MAN, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Водитель второго грузовика от медпомощи отказался.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Морозовском районе во время движения у автомобиля ВАЗ-2104 лопнуло переднее колесо, машину выбросило на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Погиб пассажир легковушки, водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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