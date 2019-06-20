15 поездов были задержаны из-за падения металлоконструкций на рельсы в Новочеркасске

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-20T17:02:57+03:00

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Сегодня утром, 20 июня, на железнодорожной станции Новочеркасск в Ростовской области произошло ЧП: около 7 часов утра на пути обрушились металлоконструкции, установленные на соседнем с рельсами здании. Оно, в свою очередь, является частью заброшенного завода. В результате происшествия были оборваны провода контактной сети и на час задержан ряд поездов:

№ 305 "Сухум – Москва",

№ 61 "Нальчик – Москва",

№ 33 "Владикавказ – Москва",

№ 477 "Адлер – Челябинск",

№ 480 "Санкт-Петербург – Сухум",

№ 234 "Екатеринбург – Имеретинский Курорт",

№ 516 "Ижевск – Анапа",

№ 27 "Анапа – Москва",

№ 259 "Анапа – Санкт-Петербург",

№ 201 "Имеретинский курорт - Москва",

№ 359 "Адлер - Калининград",

№ 247 "Анапа – Санкт-Петербург",

№ 79 "Адлер - Архангельск",

№ 591 "Анапа - Пермь",

№ 473 "Анапа – Самара".

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, железнодорожники приняли необходимые меры для ввода задержанных поездов в график. Рухнувшие конструкции разобрали с помощью подъемного крана, подъехавшего по рельсам.

ИСТОЧНИК KP.RU