15 поездов были задержаны из-за падения металлоконструкций на рельсы в Новочеркасске
Сегодня утром, 20 июня, на железнодорожной станции Новочеркасск в Ростовской области произошло ЧП: около 7 часов утра на пути обрушились металлоконструкции, установленные на соседнем с рельсами здании. Оно, в свою очередь, является частью заброшенного завода. В результате происшествия были оборваны провода контактной сети и на час задержан ряд поездов:
№ 305 "Сухум – Москва",
№ 61 "Нальчик – Москва",
№ 33 "Владикавказ – Москва",
№ 477 "Адлер – Челябинск",
№ 480 "Санкт-Петербург – Сухум",
№ 234 "Екатеринбург – Имеретинский Курорт",
№ 516 "Ижевск – Анапа",
№ 27 "Анапа – Москва",
№ 259 "Анапа – Санкт-Петербург",
№ 201 "Имеретинский курорт - Москва",
№ 359 "Адлер - Калининград",
№ 247 "Анапа – Санкт-Петербург",
№ 79 "Адлер - Архангельск",
№ 591 "Анапа - Пермь",
№ 473 "Анапа – Самара".
Как сообщили в пресс-службе СКЖД, железнодорожники приняли необходимые меры для ввода задержанных поездов в график. Рухнувшие конструкции разобрали с помощью подъемного крана, подъехавшего по рельсам.
ИСТОЧНИК KP.RU