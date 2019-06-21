В Ростове-на-Дону многоэтажку эвакуировали из-за загоревшихся электрощитов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-21T11:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 20 июня, в Ростове произошел пожар в многоэтажке по улице Веры Пановой, 30.

- Загорелись электрические щитки на 8, 9 и 13 этажах. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. Пожарные приехали вовремя и все потушили, - рассказал один из жильцов дома, выложивший в социальную сеть видео из горевшего подъезда (видео 18+).

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар 24-этажном доме начался в 20:14 пожар. В результате возгорания повреждены четыре электрощита на площади 10 квадратных метров. Спасатели ликвидировали ЧП за 20 минут. На место выезжали 9 единиц техники и 36 пожарных, пострадавших нет.

Добавим, что в этот же вечер, в 22:13 в Ростове на улице Мясникова загорелся автомобиль Volkswagen Bora. Машину потушили за 10 минут. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU